شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر جلال ينتهى من عمليات المونتاج لفيلمه "العنكبوت" للنجم أحمد السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج أحمد نادر جلال من عمليات مونتاج ومكساج فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا، واقتراب طباعة النسخ النهائية استعدادًا لطرحه فى جميع دور العرض يالسينمات بداية العام الجديد، حيث تدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.