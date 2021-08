شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم السعفة الذهبية "Titane" بمهرجان Fantastic Fest سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان Fantastic Fest الأمريكي فى سبتمبر المقبل عرض فيلم "Titane"، وهو الفيلم الذى فاز بالسعفة الذهبية من مهرجان كان، إخراج المخرجة جوليا دوكورنو.

الفيلم تدور أحدثه في إطار من التشويق والإثارة، حول سلسلة من الظواهر الغريبة التي تظهر على البشر، والتي يقف خلفها معدن غامض شديد المقاومة للحرارة والتآكل، وهو من بطولة جارانس ماريلير وفنسنت يندون وناتالي بوير ومريم أخيديو ودومينيك فرو وأجاث روسيل.

Titane هو فيلم إثارة مثير درامي فرنسي بلجيكي من عام 2021 من تأليف وإخراج جوليا دوكورنو وأقيم العرض العالمي الأول في مهرجان كان السينمائي في 13 يوليو 2021، وأصبحت دوكورنو ثانى مخرجة تفوز بسعفة الذهبية.

وكان حصل فيلم "Memoria"، للمخرج التايلاندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، الحاصل على السعفة الذهبية عام 2010، على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان، مناصفة مع فيلم "Ahed's Knee" إخراج ناداف لبيد، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل للأمريكي كاليب لاندري جونز عن دوره في فيلم "Nitram" للمخرج جاستن كورزيل.

وحصل فيلم "All the Crows in the World" للمخرج تانج يي، على السعفة الذهبية لأفضل فيلم روائي قصير، في ختام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي، بينما حصل فيلم "August Sky" للمخرجة جاسمين تينوتشي على تنويه لجنة التحكيم، بينما ذهبت جائزة "Caméra d’or"التي تمنح للمخرجين عن تجاربهم الأولى، للمخرجة أنتونيتا ألامات كوسيجانوفيتش عن فيلمها "Murina"، الذي شارك في أسبوعين للمخرجين في مهرجان كان السينمائي.