الثلاثاء المقبل.. إيناس عز الدين ضيفة نشوى مصطفى في برنامج "بنت البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الفنانة نشوى مصطفى، الفنانة إيناس عز الدين في برنامجها "بنت البلد"، الثلاثاء المقبل، المعروض على شاشة "صدى البلد 2".

ونشرت "عز الدين" صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "انتظرونا يوم الثلاثاء مع المحبوبة الجميلة نشوى مصطفى، برنامج بنت البلد".

ومن ناحية أخرى؛ أخر أعمال إيناس عز الدين مسلسل "أفراح إبليس" الجزء الثاني، بطولة جمال سليمان، صابرين، ياسر فرج، هنادي مهنا، أحمد صفوت، كمال أبو رية، منى عبد الغني، محمود الجندي، محمد عادل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.