أمام البحر.. بسمة بوسيل تنشر صورا جديدة على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت "بوسيل" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهي تستمتع عطلتها الصيفية من أمام البحر.

وعلقت بسمة على الصور قائلة: "لا تدع أي شخص يبهت بريقك".

وأحيا الفنان تامر حسني، مساء الخميس الماضي، حفلاً غنائيًا على المسرح الروماني، وقدّم مجموعة من أشهر أغانيه خلال الحفل.

ويعرض للفنان تامر حسني حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة ماجد الكدواني، حلا شيحة، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".