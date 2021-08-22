صور| هند صبري على سطح عمارة بوسط البلد في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضعت النجمة التونسية هند صبري، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

وظهرت هند في الصور التي نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة رسمية بالأبيض على سطح أحد عمارات منطقة وسط البلد في القاهرة.

يذكر أن أخر أعمال هند صبري مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ عن ملفات المخابرات المصرية في رمضان الماضي.

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ومن بطولة النجوم: أحمد عز، وهند صبري، وهشام سليم، وصلاح عبدالله، وماجدة زكي، ونضال الشافعي، وندى موسى، ومايان السيد، وخالد أنور وغيرهم، وإنتاج شركة "سينرجي".