بصورة من حفل زفافه.. أول تعليق من محمد رمضان بعد وفاة حماته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان محمد رمضان، والدة زوجته نسرين أبو النجا، والتي رحلت عن عالمنا يوم السبت.

ونشر رمضان صورة تجمعه بزوجته ووالدتها الراحلة من حفل زفافه عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية بعد صلاة المغرب".

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبو النجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا الفنان محمد رمضان، ليلة الجمعة، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وانقسمت فئات تذاكر حضور حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه.

وطرح الفنان محمد رمضان قبل أيام كليب أغنية "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.