"سنة حلوة يا جميل يا مُز أنت".. أحمد حلمي يهنئ والدته بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

هنأ النجم أحمد حلمي، مساء السبت، والدته على حلول عيد ميلادها.

ونشر حلمي، عبر "ستوري" حسابه على موقع "إنستجرام"، صورة والدته، مصحوبة بمقطع من أغنية "ماما يا حلوة" للنجمة الراحلة شادية.

وعلّق حلمي على الصورة قائلا: "سنة حلوة يا جميل يا مُز أنت.. كل سنة وأنتي طيبة".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، حسن حسني، لطفي لبيب، عبدالرحمن أبو زهرة، رشوان توفيق، إنعام سالوسة، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.