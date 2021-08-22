شاهد.. ماذا كشفت لجين عمران عن عدد زيجاتها؟ وهل هي متزوجة حاليا؟

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 03:50 صباحاً - أثارت الإعلامية السعودية لجين عمران الجدل برفضها الكشف عن كونها متزوجة حالياً أم لا معتبرة أن ذلك الأمر من الخطوط الحمراء التي ترفض الحديث عنها في الإعلام.

وكشفت لجين عمران تفاصيل زواجها الأول في سن مبكر وإنجابها لطفلين قبل أن تطلب الطلاق، مشيرة إلى أنها تزوجت في عمر الـ 16 عاماً بكامل إرادتها.

وتابعت لجين عمران في لقاءها مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في برنامج”ABTalks” : “تزوجت وعمري 16 سنة بكامل إرادتي، سبحان الله نصيب، وخالي شار على أهلي ياخذوا رأيي وأنا وافقت لأنه أخو رفيقتي”.

وأوضحت أنها في تلك الفترة كانت سعيدة أن تذهب إلى المدرسة بخاتم الخطوبة وأن يكون لها منزلها الخاص، معلقة :”كنت مبسوطة إني أروح المدرسة وبأيدي خاتم الخطوبة، الزواج عندي كان إني أمتلك بيتي ومطبخي الخاص، وأنا اللي قررت ووافقت”.

وحول عدد زيجاتها، رفضت لجين عمران الإفصاح عن الأمر والجواب بشكل مباشر وقالت: “: “يمكن تزوجت مرة أو مرتين أو ثلاثة أربع أو خمس، لا أريد التحدث عن تفاصيل حياتي الشخصية، وهي ضمن الخطوط الحمر”.

ورداً على سؤال أنس إذا كانت متزوجة حالياً أم لا، قالت لجين عمران: “شايف خاتم بيدي؟ وحتى لو فيه ما راح أجاوبك”.

وأوضحت أن تعرضت لكثير من التجارب من بينها ما حدث مع شخصية مشهورة، ، رفضت ذكر اسمها، قد انفصلت عن زوجها مؤخراً بسبب الأمور السيئة التي تحصل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل بعض السيدات اللواتي يرسلن صوراً غير لائقة أو يتكلمن معه، والشاب تعرض لضغوط وأخطأ وانتهى الأمر بالطلاق.