شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم على الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وذلك اليوم الأحد الموافق 22 أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً ويتضمن برنامج الحفل باقة مختارة ومتنوعة لأجمل أغنيات الحجار التي قدمها خلال رحلته الفنية الطويلة منها من غير ما تتكلمى، ماتلعبوش بالنار، الليلة ليكي، العروسة، بنت وولد، ريشة، عارفة، إسكندرانى، طب إيه يبعدني عنك، مغرم صبابة، ياموجة يازرقة روحي فيكي، تيجيش نعيش.

كما سيقدم خلال الحفل بعض من أغانى التترات المسلسلات التى أشتهر بها، وأيضًا أغانى نعيش.. زي الهوي، الليل وآخره، مسألة مبدأ وخاصمته يازماني، ماتمنعوش الصادقين، الزين والزينة، مبسوطين، شمعة ودمعة، أنا كنت عيدك، رمي رمشه، وأسيبك ليه، اللي اشتري، تعالي ياهوي، أعذريني، بوابة الحلواني، يقام الحفل وفقًا لاتخاذ كل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها دار الأوبرا المصرية بكل مسارحها لمواجهة فيروس كورونا، وتشمل ارتداء القناع الطبى وقياس درجة الحرارة والمرور من خلال بوابات التعقيم.

يذكر أن الفنان على الحجار قد طرح أغنية " اشتقنالك " فى شهر رمضان الماضى من كلمات النجم صلاح عبد الله ولحن أحمد الحجار ، وتقول كلمات الاغنية "اشتقنالك اشتقنالك اشتقنا لحسنك وجمالك، يا أجمل شهر في السنة ياشهر البركة والهنا، اشقتنالك وأول مايهل هلالك نكون جاهزين في استقبالك .

وكان الفنان على الحجار قد أحيا حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس، واعذريني، ومفيناش من الخوف، ولما انت ناوي على السفر، وعارفة، وفي قلب الليل، وزي الهوا، وتسأليني، ولا تحلي الأيام، واسيبك ليه، وكل الجروح، وروحي فيكي، ولروحنا نعود، وتيجيش نعيش.