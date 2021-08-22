شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم تكشف سرا بشأن "دبل" زفافها على هشام عاشور: "هاند ميد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللى كريم، أن "دبل" زفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، تم تصنيعهما خصيصا لهما، على يد شخص متخصص فى تصميم المجوهرات فى مدينة نيويورك الأمريكية.

ونشرت نيللى كريم صور من مراحل تصنيع وتنفيذ خاتمى الزفاف عبر حسابها الرسمى بإنستجرام فى خاصية الاستورى، ونشرت صور الخاتمين، ووجهت الشكر لمصممهما "آلان مايكل" وقالت له: "شكرا لك آلان نحن نحبهما"، وقالت تعليقا على صورة أخرى: "خواتم زفاف هاند ميد، على يد المتميز آلان مايكل".



دبل الزفاف



دبل زفاف نيللى كريم



نيللى

فيما تواصل الفنانة نيللى كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الأجواء الاحتفالية بمناسبة زفافهما، إذ نشر رامى عاشور شقيق هشام، مقطع فيديو للثنائى وهما يرقصان ويحتفلان برفقة أصدقائهما.

ونشر رامى الفيديو عبر حسابه الرسمى بـ"إنستجرام" وعلق عليها: "تواصل الاحتفال بالعائلة نيللى كريم وهشام عاشور".

ورقصت نيللى وزوجها هشام، على أنغام أغنية "النار القايدة"، وهى أغنية أطلقها شقيقه رامى عاشور مؤخرا.