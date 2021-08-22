شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرضه فى "كان" Annette يشارك فى مهرجان إدنبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم Annette الذي فاز فى مهرجان كان السينمائى، مخرجه ليوس كاراكس بجائزة أفضل مخرج، في مهرجان إدنبرة السينمائى - Edinburgh International Film Festival فى سكوتلندا، وهو المهرجان الذي يختتم فعالياته فى 25 أغسطس الجارى.

يروي الفيلم الجديد Annette قصة هنري، الممثل الكوميدي الاحترافي الذي يتمتع بروح الدعابة الشديدة، وآن المغنية ذات الشهرة العالمية، وفى دائرة الضوء، هم الزوجان المثاليان، ولكن ستغير ولادة طفلهما الأول، آنيت، حياتهما، بالإضافة إلى قصة الفيلم الجديد المشوقة يحتوى العمل الجديد على مجموعة من الموسيقى التصويرية الأصلية من تأليف فرقة Sparks الأمريكية.

ابتكرت فرقة سباركس قصة الفيلم الجديد، جنبا إلى كتابة العمل وتأليف الأغانى الأصلية، وكان المنتج الموسيقي الشهير ماريوس دي فريس، المعروف بعمله في أعمال موسيقية عالمية مثل La La Land و Bohemian Rhapsody وMoulin Rouge، منتجًا تنفيذيًا للموسيقى.

وكان مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 74، قد عقد مؤتمرا صحفيا لصناع فيلم Annette، بطولة آدم درايفر وماريون كوتيار، وغاب درايفر عن المؤتمر، بينما حضرت كوتيار وسيمون هيلبرج والمخرج ليوس كاراكس.