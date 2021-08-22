نيللي كريم وهشام ورامي عاشور يرقصون على أغنية "النار القايدة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر لاعب الإسكواش المعتزل والفنان رامي عاشور، مقطع فيديو يجمعه بشقيقه هشام عاشور، وزوجته النجمة نيللي كريم.

ويظهر الثلاثي خلال الفيديو الذي نشره "رامي" على حسابه بموقع "إنستجرام"، وهم يرقصون على أغنية "النار القايدة"، وعلّق: "الأسرة مازالت تحتفل".

وطرح رامي عاشور أغنية "النار القايدة" يوم 11 أغسطس الجاري، من إنتاج شركة "مزيكا"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وتسجيل رامي سمير، ميكس وماستر هاني محروس، جيتار مصطفى أصلان، أكورديون وائل النجار، طبلة عيادي، رق هشام العربي، ملابس إنجي المر، وتصوير فوتوغرافي أمينة زاهر.

واحتفلت الفنانة نيللي كريم، يوم الأربعاء 11 أغسطس، بعقد قرانها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

ومن ناحية أخرى؛ شاركت نيللي كريم في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، بطولة لقاء الخميسي، مصطفى درويش، محمد فراج وتارا عماد وغيرهم، سيناريو وحوار مدحت العدل، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج العدل جروب.