طارق عبد العزيز يهنئ فتحي عبد الوهاب بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان طارق عبد العزيز بعيد ميلاد الفنان فتحي عبد الوهاب، يوم 21 أغسطس الجاري.

ونشر طارق صورًا تجمعهما من أحد الأفلام التي جمعتهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "عيد ميلاد فتحي عبد الوهاب، يعني كل سنة وأنت طيب يا جوكر يا عاقل يا واحشني".

يذكر أن أخر أعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "القاهرة كابول" الذي عُرض في رمضان الماضي.

المسلسل بطولة النجوم: طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوي وأحمد رزق وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وإنتاج شركة سينرجي.