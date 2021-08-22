موعد ومكان عزاء حماة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يقام عزاء والدة نسرين أبو النجا، زوجة الفنان محمد رمضان، عقب أذان مغرب الأحد في ساحة مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وذلك بعد دفنها صباح نفس اليوم في مقابر الأسرة، حسبما ذكر مصدر مقرب من "رمضان" في تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وتوفيت، اليوم السبت، والدة نسرين أبو النجا، زوجة محمد رمضان، وأعلن حساب منسوب الفنان عبر موقع "إنستجرام"، وطالب بالدعاء لها، كما نقل الحساب عن أقارب للراحلة، إعلان خبر الوفاة.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبو النجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا الفنان محمد رمضان، ليلة الجمعة، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وانقسمت فئات تذاكر حضور حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه.

وطرح الفنان محمد رمضان قبل أيام كليب أغنية "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.