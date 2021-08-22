هنا الزاهد أنيقة وميرنا نور الدين أمام البحر ..10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

ظهرت الفنانة هنا الزاهد، بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "‏فيه ناس توصل متأخرة لحياتك، ‏بس تسبق ناس صار لها دهر".

ميرنا نور الدين

الفنانة ميرنا نورالدين، ظهرت بإطلالة أنيقة أمام البحر عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك، أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الناس يسألونني دائما.. متى ستنجبين؟ أنا لا أنجب طفلي.. أنا طفل عائلة عصرية".

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناردين فرج

ظهرت الإعلامية ناردين فرج، بأحدث إطلالة لها مرتدية "قبعة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لقد عدت".

دينا حايك

نشرت الفنانة دينا حايك، إطلالة جريئة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ناهد السباعي

ظهرت الفنانة ناهد السباعي، وهي تؤدي التمارين الرياضية، عبر حسابها على إنستجرام،وعلقت: "سيؤذي الأمر وسيستغرق وقتًا وسيتطلب خصمًا وسيتطلب قوة إرادة، لكنني أعدك بهذا عندما تصل إلى هدفك سيكون الأمر يستحق كل هذا العناء..شكرًا لك".

بوسي

كشفت الفنانة بوسي، عن أحدث ظهور لها خلال تواجدها بأحد الأماكن، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، في أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير يا عمل".