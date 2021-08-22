شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شماميان تطرب جمهور القلعة بأجمل أغانيها وتعلق: ربنا يخلي شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت المطربة السورية لينا شماميان عددا من أغانيها في الحفل التي أحيته على خشبة مسرح محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين، منها غيرك مايحلالي وقصة حب والعيشة وحكايات والحلوة دي.

ووجهت الشكر لمصر على احتضانها السوريين قائلة: "ربنا يخلي شعب مصر ودايما في سلام وأمن وتفضل أم الدنيا".

وأحيا المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا على مسرح محكي القلعة في دورته التاسعة والعشرين ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددا من أغانيه الذي تفاعل معها الجمهور بالهتاف، ومنها ماتدمعيش يامايا وشايل فوق كتافي حمل وواحة الغروب وغيرها من الأغاني.

وقال وائل، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بتفاعل الجمهور معه على خشبة المسرح الذي له الشرف الوقوف عليه، ووجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا على ثقتهم فيه.

وكرمت مؤخرا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عددا من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكريم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عددا من الأغاني.

الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شماميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند.