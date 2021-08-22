شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وهشام عاشور يواصلان الاحتفال بزفافهما على أنغام "النار القايدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة نيللى كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، الأجواء الاحتفالية بمناسبة زفافهما، إذ نشر رامى عاشور شقيق هشام، مقطع فيديو للثنائى وهما يرقصان ويحتفلان برفقة أصدقائهما.

ونشر رامى الفيديو عبر حسابه الرسمى بـ"إنستجرام" وعلق عليها: "تواصل الاحتفال بالعائلة نيللى كريم وهشام عاشور".

ورقصت نيللى وزوجها هشام، على أنغام أغنية "النار القايدة"، وهى أغنية أطلقها شقيقه رامى عاشور مؤخرا.

واقتحم بطل الإسكواش رامي عاشور عالم الغناء بطرحه أغنية بعنوان "النار القايدة" خلال الأيام الماضية، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع رامي سمير، وتغني بها لأول مرة خلال حفل زفاف شقيقه هشام عاشور على النجمة نيللي كريم.



رامى عاشور

كما طرح خلال شهر مايو الماضي أغنية حماسية بعنوان "أبطالنا كتير"، من كلماته، وألحان مدحت الفار، وبتلك الخطوة يكون رامي عاشور لاعب الاسكواش وبطل العالم سابقا، يسير علي نهج لاعب الإسكواش المعتزل أحمد برادة، الذي ابتعد عن الملاعب الزجاجية، بعد أن حقق الكثير من الانتصارات العالمية، وتفوق على الكثير من أبطال الاسكواش العالميين الذين يكبرونه سنا، حيث اعتزل عام 2000، بعد تعرضه لحادث، واتجه للعمل بالمجال الفني كمغني وممثل، وشارك كبطل ثانٍ في فيلم حب البنات.