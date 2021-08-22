شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حماة محمد رمضان والعزاء بمسجد الحامدية الشاذلية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت منذ قليل، والدة نسرين أبو النجا زوجة الفنان محمد رمضان، وقال محمود رمضان، شقيق محمد رمضان ومدير أعماله، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الراحلة توفيت مساء اليوم في أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة صراع مع المرض، وسيتم دفن الجثمان غدا والذى يقتصر على الأسرة فقط، والعزاء سيكون عقب صلاة المغرب بمسجد الحامدية الشاذلية.

على جانب آخر، أحيا النجم محمد رمضان، مساء أمس الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا داخل جولف بورتو مارينا، حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وافتتح محمد رمضان الحفل باستعراض مثير لأغنية "نمبر وان" وسط هتافات وصيحات إعجاب الجمهور، وظهر خلاله بجوار سيارته اللامبورجيني وعدد من قائدي موتوسيكلات الهارلي إلى جانب أداء اكثر إثارة لرمضان بمشاركة عدد من الـdancers النسائي والرجالي ووسط أجواء من الـfire works.

وحرص محمد رمضان في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة استقباله قائلا: "انتم اللي عملتوا الاختراع .. أنا ممثل مش مطرب بس انتم اللي عملتوا مني مطرب له اعلي نسبة استماع".. ثم واصل الحفل بمزيد من الاغان الاستعراضية منها "ثابت"، "أقوى كارت" و "الملك"، " ياحبيبي"، " انا جدع" و"الحفلة".. بالإضافة اغنيته الجديدة" على الله".. وغيرها ممن اشعلت وصلات الرقص المتتالية بين الجمهور طوال الحفل.

يشار إلى أن محمد رمضان طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ثابت"، على موقع "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.

وكانت آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.