الصور الأولى لعقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني.. "رومانسية بيضاء"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري أحمد سعد، مساء السبت، مجموعة صور من حفل عقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وغلب اللون الأبيض على أزياء العروسين، وأرفق أحمد سعد مجموعة الصور التي نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" بتعليق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم كتب الكتاب والحمد لله.. ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".





يشار إلى أن علياء بسيوني هي الزيجة الرابعة للمطرب المثير للجدل أحمد سعد، حيث سبق أن تزوج من لبنى بيومي، والثانية ريم البارودي، والثالثة سمية الخشاب.





وكان أحمد سعد، قد أعلن خطبته من علياء بسيوني، في 20 أغسطس 2020، وهو يوم ميلاده، بعد أقل من عام ونصف على انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة سمية الخشاب.





وعلياء عثمان بسيوني، هي من مواليد برج الأسد في القاهرة عام 1995، ما يعني أنه يكبرها بـ14 عاما، حيث أنه من مواليد 1981.





وتعيش في حي هليوبوليس بمنطقة مصر الجديدة في العاصمة المصرية.





وتعمل علياء بسيوني في مجال الأزياء كمصممة وعارضة في كل من مصر وفرنسا، وتمتلك واحدا من أهم معارض الأزياء في مصر.



