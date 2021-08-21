شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يرفع شعار كامل العدد في حفل محكى القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب وائل الفشني حفلاً غنائيًا على مسرح محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه الذي تفاعل معها الجمهور بالهتاف ومنها "ماتدمعيش يامايا" و"شايل فوق كتافي حمل" و"واحة الغروب" وغيرها من الأغاني.
وقال وائل في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتفاعل الجمهور معه على خشبة المسرح الذي له الشرف الوقوف عليه، ووجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا على ثقتهم فيه.
وكرمت مؤخرًا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم عدد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.
الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وابناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمه محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايروكافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران ابو طالب، سبيد اوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند