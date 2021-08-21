شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الفشني يرفع شعار كامل العدد في حفل محكى القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب وائل الفشني حفلاً غنائيًا على مسرح محكى القلعة في دورته التاسعة والعشرين ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا من أغانيه الذي تفاعل معها الجمهور بالهتاف ومنها "ماتدمعيش يامايا" و"شايل فوق كتافي حمل" و"واحة الغروب" وغيرها من الأغاني.

وقال وائل في تصريحات لـ"الخليج 365" إنه سعيد بتفاعل الجمهور معه على خشبة المسرح الذي له الشرف الوقوف عليه، ووجه الشكر لكل من وزيرة الثقافة ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا على ثقتهم فيه.

وكرمت مؤخرًا وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم عدد من الشخصيات التي كان لها دور كبير في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربى وذلك في أولى أيام فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 29، منهم عازف البيانو عمرو سليم، المطرب أمجد العطافى، المطربة ريم كمال، مغنية الأوبرا داليا فاروق، المطرب خالد شهدى، الدكتورة عزة مدين، الإعلامى أمجد مصطفى، حمادة السعيد رئيس الادارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة، المهندس محمد الغرباوى، اسم المهندس مؤنس العطوى، فراج أحمد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط، اسم الراحل شعبان محمد فتوح محمد، وبعد تكربم هؤلاء قدم الثنائي فؤاد ومنيب عدد من الأغاني.