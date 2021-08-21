شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى وأحمد حلمى يخضعان لجلسة تصوير جديدة بإطلالة أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة الكبيرة منى زكى، وزوجها الفنان أحمد حلمى، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت منى زكى فى إطلالة أفريقية، وارتدت منى زكى غطاء للرأس بطلة أفريقية، وارتدت نظارة شمسية، وأقراط متدلية لإكمال إطلالتها المشرقة.

فيما ظهر أحمد حلمى، بإطلالتين مميزتين، وارتدى قميصا أسود اللون، وقبعة فى إطلالة أفريقية، وفى الصورة الأخرى، ارتدى غطاءً للرأس أشبه لما يتم ارتداؤه فى آسيا.



أحمد حلمى



الفنان أحمد حلمى



الفنانة منى زكى



منى زكى

ومن جهة أخرى استعادت النجمة منى زكى، ذكريات ودروس علمها إياها والدها الراحل، حيث نشرت تدوينة عبر "ستورى" حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتكشف عن مدى فخرها بوالدها وبما علماه إياه خلال حياته.

وكتبت منى زكى، فى تدوينتها: "أنا ابنة ذلك الرجل الصبور، الذى علمنى ألا حاجة لى عند مخلوق، وأن الله معى دائمًا، أبى هو أحد أقدارى السعيدة، ستبقي لي فخرًا طوال حياتى.. أحبك، الله يرحمك وحشني دايمًا".

يأتى هذا فيما كشفت منى زكي - فى وقت سابق - أن والدتها تزوجت فى سن صغيرة للغاية، وهى لا تتخطى 14 سنة من عمرها، وذلك بدافع خوف أمها على أبنائها حيث كان عندها 5 أبناء، وبالتالى بعد تعرض زوجها لأزمة مالية قررت تزويج ابنتها، بهذا السن الصغيرة، ولم تمانع أن يكون الزوج أكبر منها للغاية فى السن، حيث كان الفارق السنى كبير جداً.