شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إيرادات فيلم الرعب Don't Breathe 2 إلى 18 مليون دولار فى 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت إيرادات فيلم الرعب Don't Breathe 2 إلى 18 مليونًا و22 ألف دولار منذ طرحه بدور العرض السينمائى المختلفة حول العالم في 13 أغسطس الجارى، أي في حوالي 10 أيام، وأنقسمت الإيرادات بين 14 مليونًا و622 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و3 ملايين و400 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

يدور فيلم الرعب Don't Breathe 2، حول اختباء نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة خرجت من حريق منزل، لكن ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، ما يجبر نورمان على ترك ملاذه الآمن لإنقاذها.

فيلم Don't Breathe 2، من بطولة كل من ستيفن لانج، بريندان سيكستون الثالث، مادلين جريس، ستيفاني ارسيلا، روتشي ويليامز، بوبي سكوفيلد، آدم يونج، ستيفان رودري، ديانا بابنيكوفا، كريستيان زاجيا، رون روجيل.