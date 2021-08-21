شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لمعركة مها أحمد مع جمهورها وغلق التعليقات عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الفنانة مها أحمد خاصية التعليق على منشوراتها عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، بعد أن دخلت فى معارك كلامية مع عدد من جمهورها على خلفية نشر فيديو لها مع نجلها، وهى ترقص على أنغام أغنية للفنان محمد رمضان، فى حفله بالساحل الشمالى.

ونشرت مها أحمد الفيديو عبر انستجرام، وعلقت: "واحشنى التنمر أوى، خمسة وخميسة بالمرة بقى، هما متنمرون إذا هما مغلولوووون إذا أنا موجود".

ودخلت مها فى معارك كلامية مع عدد من متابعيها، الذين وجهوا لها انتقادات حادة على مشاهد رقصها على الأغنية وهو ما دعا مها للرد عليهم بشكل عنيف، ومن ثم مسحت كل التعليقات، واغلقت الفرصة أمام متابعيها للتعليق على منشوراتها.



مها أحمد ونجلها

وظهرت الفنانة مها أحمد مع نجلها عادل مجدي كامل فى حفل النجم محمد رمضان بالساحل الشمالي، أمس الجمعة، والذي يعد أول تواجد لها بمناسبة اجتماعية بعد أزمتها الصحية الأخيرة التي دخلت على أثرها للمستشفي، حيث شاركت بالغناء والرقص مع نجلها على أنغام أغنيات محمد رمضان بالحفل.