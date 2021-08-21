شكرا لقرائتكم خبر عن مها أبوعوف تنضم لفريق عمل مسلسل "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة مها أبوعوف إلى فريق عمل مسلسل "وعد إبليس" بطولة الفنان عمرو يوسف، وانتهت من تصوير عدة مشاهد في بعض الديكورات المختلفة، وكان المسلسل يحمل اسم "العقد"، وتم تغييره للأسم الجديد، ويجسد "عمرو يوسف"، ضمن أحداث العمل شخصية رجل يتحالف مع الشيطان في إطار من الإثارة والغموض، ويتكتم صناعه على الأبطال الذين يشاركون فى المسلسل وهو من إخراج كولين تيج.

ويعد المسلسل أول أعمال الفنان عمرو يوسف في عالم المنصات الإلكترونية، ويضم المسلسل 6 حلقات فقط، ومن المقررعرضه مطلع العام الجديد على إحدى المنصات الكبرى.

وروت مؤخرًا الفنانة مها أبو عوف، قصة معاناتها طوال 15عاما مع الحمل، وفشلها فى تحقيق أمنيتها في الإنجاب، حيث سافرت إلى الخارج للعلاج لكن الأطباء طلبوا منها نسيان الأمر وأن الحل بالنسبة لها هو التبنى.

وقالت مها أبو عوف، خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" الذى يذاع على قناة dmc،:" حاولت طوال 15 سنة حتى يحدث الحمل، وتعذبت كتير جدا فى موضوع الحمل الكاذب وطلع مرض خطير، والأطباء فى أمريكا قالوا لى يجب إجراء جراحة لإزالة الرحم، ولكني رفضت، وعودت لمصر، وفكرت في تبنى أطفال من الذين جاءوا من البوسنة والهرسك وقت الحرب، كان عندى 12 كيس على المبيضين وصعوبة الحمل كانت مستحيلة ونسيت الأمر".

وتابعت مها: "فى يوم من الأيام جالى ألم شديد ذهبت للمستشفى والدكاترة طلبوا مني بعض التحاليل وكانت المفاجأة أني حامل وجالى انهيار من الفرحة وركبت العربية و روحت عشان أبلغ أخواتى ومن الفرحة نسيت بنات أختى فى المستشفى، والحمد الله جيبت ابنى وكنت خائفة عليه من كل حاجة وعزت قالى مينفعش التريبة كده لازم تسبيه يخرج".