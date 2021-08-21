وفاة حماة محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

توفيت، اليوم السبت، والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان محمد رمضان.

وأعلن حساب منسوب لزوجة محمد رمضان، عبر موقع "إنستجرام"، خبر الوفاة، وطالب بالدعاء لها.

كما نقل الحساب عن أقارب للراحلة، إعلان خبر الوفاة.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلًا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا الفنان محمد رمضان، ليلة أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.

وانقسمت فئات تذاكر حضور حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي إلى 3، وهي: "200 جنيه، و750 جنيهًا، و2000 جنيه".

وطرح الفنان محمد رمضان قبل أيام كليب أغنية "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.