10 صور لأحمد سعد وعلياء بسيوني من الاحتفال بعقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، مساء اليوم السبت، بعد خطوبة دامت نحو عام.

ونشر أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورًا من احتفاله بعقد قرانه على علياء بسيوني، وعلّق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".

وانتشر على موقع "إنستجرام"، صور أيضًا من احتفال أحمد سعد وعلياء بسيوني بعقد قرانهما.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.