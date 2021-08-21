فيديو جديد لأحمد سعد وعلياء بسيوني من الاحتفال بعقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء اليوم السبت، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام.

وانتشر على موقع "إنستجرام"،فيديو جديد من احتفال الثنائي أحمد سعد وعلياء بسيوني بعقد قرانهما.

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وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.