أول تعليق من أحمد سعد بعد عقد قرانه على علياء بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء اليوم السبت، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام

وفي أول تعليق لأحمد سعد بعد عقد قرانه، نشر صورًا من الاحتفال، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلّق: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم كتب الكتاب والحمد لله، ادعولنا ربنا يبارك لنا في حياتنا".

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.