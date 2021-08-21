محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء اليوم السبت، على مصممة الأزياء علياء بسيوني.

وانتشرت على موقع "إنستجرام"، أول صور من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام"ا: "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.