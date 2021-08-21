إنجي وجدان تتلقى الجرعة الثانية من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة إنجي وجدان، عن تلقيها الجرعة الثانية من فيروس كورونا، اليوم السبت.

ونشرت إنجي صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أخيرًا الجرعة الثانية".

ومن ناحية أخرى شاركت إنجي وجدان في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك مع النجمة شريهان في بطولتها، النجوم: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.