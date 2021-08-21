فن ومشاهير

إنجي وجدان تتلقى الجرعة الثانية من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة إنجي وجدان، عن تلقيها الجرعة الثانية من فيروس ، اليوم السبت.

ونشرت إنجي صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أخيرًا الجرعة الثانية".

ومن ناحية أخرى شاركت إنجي وجدان في مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

ويشارك مع النجمة شريهان في بطولتها، النجوم: آسر ياسين، هاني عادل، أيمن القيسوني، تامر حبيب، حنان يوسف، إنجى وجدان، عماد إسماعيل، سمر يسري، سليم سليمان، وهاني إبراهيم"، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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