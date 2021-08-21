نوال الزغبي تشوّق الجمهور لجديدها.. “عليه ابتسامة” ترند قبل صدوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية نوال الزغبي الترند وقائمة الأكثر تداولاً في محركات البحث في معظم البلدان العربية، وذلك بعد طرح البرومو التشويقي لكليب أغنيتها الجديدة “عليه ابتسامة”.

فبعد أن شاركت نوال مع متابيعيها منذ أيام البوستر الرسمي لأغنيتها المقبلة “عليه ابتسامة” على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عادت وأطلقت الفيديو التشويقي للأغنية، وعلّقت: “قريباً”.

وأغنية “عليه ابتسامة” باللهجة الخليجية، من كلمات الشاعر الإماراتي محمد القاسمي، وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر، وهي ثاني أغنية من الميني ألبوم ” عكس الطبيعة”.

ويُذكر أن ألبوم نوال “عكس الطبيعة”، سيتضمن 4 أعمال، وقد صدر منه أغنية ​ “أرقص” الذي تم طرحها في يوليو الماضي واستطاعت أن تُحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على يوتيوب، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، والكليب من إخراج فادي حداد.