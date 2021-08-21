شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لـ "أحمد سعد وعلياء بسيوني" بعد عقد القران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم أحمد سعد، بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، واقتصر الحضور على الأسرة فقط، وخضع أحمد سعد وزوجته لجلسة تصوير سيطر اللون الأبيض عليها وسط أجواء رومانسية.

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى ، محمود حافظ ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى ، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

يذكر أن المطرب أحمد سعد حقق نجاح جماهيري كبيرا مؤخراً من خلال أغنية "الملوك" حيث تخطت نسب مشاهدته علي موقع "يوتيوب" حاجز الـ 20 مليون مشاهدة.