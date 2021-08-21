بالصور – مادونا تقبّل حبيبها الذي يصغرها بـ36 عاماً في شوارع إيطاليا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للمغنية الأميركية مادونا في شوارع إيطاليا، أول من أمس الخميس، بينما كانت تقبّل حبيبها الشاب أحلامالك ويليامز الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، أثناء تجوالهما في المدينة احتفالاً بعيد ميلاد المغنية الثالث والستين.

وسافرت مادونا إلى إيطاليا برفقة حبيبها، الراقص ومصمم الرقصات، وأولادها الستة لورديس، روكو، ديفيد باندا، ميرسي جيمس والتوأمين إيستر وستيلا واستمتعت معهم بحفلة صاخبة وبعشاء فاخر.

وانتشرت إشاعات حول ارتباط الثنائي للمرة الأولى عام 2019، بعد أن رافق ويليامز مادونا في جولتها الغنائية حول العالم، وقدم آداءً مع فرقتها في جميع أنحاء أوروبا وأميركا وشرق آسيا وصمّم العديد من رقصاتها.

وقبل ارتباطها بويليامز، كانت مادونا على علاقة بالعديد من المشاهير، بمن فيهم الفنان جان ميشال باسكيات، والممثل شون بن، التي تزوجت منه من عام 1985 حتى عام 1989.

واستقبلت المغنية ابنتها لورديس، التي تبلغ من العمر الآن 24 عاماً، مع شريكها السابق كارلوس ليون، التي ارتبطت به في منتصف التسعينات من القرن الماضي.

كما رحبت بابنها روكو وتبنت ولداً يدعى ديفيد مع زوجها السابق المخرج غاي ريتشي الذي انفصلت عنه عام 2008 بعد علاقة دامت ثماني سنوات.

وفي أيلول (سبتمبر) عام 2019، شوهد الثنائي وهما يغادران إحدى حفلات مادونا الموسيقية معاً، ما دفع الكثيرين إلى الاقتناع بأنهما كانا يتواعدان بالفعل.

وفي شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه، تحدث درو والد أحلامالك إلى موقع “تي أم زي” وأكد أن مادونا كانت في الواقع على علاقة بابنه، وأنه كان يدعمه بالكامل. وعلى وجه التحديد، قال الوالد للموقع: “الحب لا يعرف العمر … وابني يعيش حالياً حياةً جنونية، وأنا سعيد من أجله”.