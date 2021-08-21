ليندسي لوهان تطلق حملة “عطاء” من أجل لبنان وأفغانستان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة الأميركية ليندسي لوهان عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي حملة تبرعات من أجل أطفال لبنان وأفغانستان تحت وسم (هاشتاغ) “إبدأوا العطاء” #startgiving، وعبر رابط إلكتروني خاص.

وكتبت في “إنستغرام” نحن على مفترق طرق. العالم الذي نعرفه يتغيّر. ابدأوا بالنظر إلى كل من حولكم وابدأوا بطرح سؤال واحد، كيف حالكم؟ ابدأوا بإعداد قائمة الامتنان. لأن الشيء الوحيد الذي نحتاجه الآن في هذا العالم هو التواضع”.

وأضافت: “فلنبدأ بالنظر حولنا بدلاً من النظر إلى أنفسنا. لم يطلب الأطفال هذه المآسي في لبنان وأفغانستان”.

يُذكر أن لوهان زارت لبنان أخيراً، ونشرت مجموعة من الصور لها بتوقيع لبناني بامتياز، أمام عدسة المصوّر محمد سيف، بينما اهتم بمكياجها، خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، وبشعرها مصفف الشعر أحمد ياسين.