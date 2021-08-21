الرئيس الباكستاني يزور موقع تصوير “المؤسس عثمان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: زار الرئيس الباكستاني عارف علوي برفقة زوجته ووفد دبلوماسي موقع تصوير المسلسل التاريخي “#المؤسس عثمان”، والتقى أبطال العمل، وعلى رأسهم الممثل بوراك أوزجفيت.

من جهة أخرى، وبانتظار بدء الموسم الجديد من مسلسل “المؤسس عثمان”، قام بوراك أوزجفيت بتدريبات على ركوب الخيل، رافقه خلالها ابنه كاران.

بوراك وفهرية عادا من عطلتهما في بودورم، وتحدثا إلى الصحافة عن الحرائق التي اقتربت من منزلهما هناك، وقالا إنّ عطلتهما كانت جيّدة إلى أن حصلت الحرائق التي عكّرت مزاجهما.

وقالا إنّهما عادا من العطلة لأنّهما بدآ التحضيرات لأعمالهما، في وقت بدأت فهرية التدريب على ركوب الخيل واستخدام السيف من أجل مسلسها “ألب أرسلان”.