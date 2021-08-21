أنجلينا جولي تُفاجئ متابعيها على “إنستغرام”.. حساب جديد ورسالة من طفلة أفغانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الممثلة الأميركية والمبعوثة الخاصة لدائرة المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين، أنجلينا جولي محبيها بانضمامها لأول مرة إلى موقع “انستغرام”، واختيارها أن يكون أول منشور لها، عبارة عن رسالة تسلمتها من فتاة أفغانية بعد الأحداث الجارية في أفغانستان.

وفي الرسالة، عبّرت تلك الفتاة عن مخاوفها من طالبان، وكيف تعيش وأسرتها في ظل حال من القلق اليومي، وخوفها من ألا تستطيع الذهاب إلى مدرستها. أمّا جولي، فأوضحت لمتابعيها الذين بلغ عددهم 5 مليون في وقت قصير، أن “شعب أفغانستان يفقد قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية، لذا انضممت إلى انستغرام من أجل مشاركة قصصهم وإيصال أصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم”، وفق تعبيرها.

وأضافت أنه “لمن المثير للاشمئزاز مشاهدة الأفغان وهم يتشرّدون مرّة أخرى بسبب الخوف وعدم اليقين الذي يسيطر على بلدهم”، مؤكدةً أن “إنفاق الكثير من الوقت والمال وإراقة الدماء وخسارة الأرواح فقط من أجل ذلك، هو فشل يكاد يكون من المستحيل فهمه”، بحسب قولها.

وختمت منشورها الأول مشدّدة على التزامها بالبحث عن طرق للمساعدة”، داعيةً “الجميع للانضمام إلى مسعاها”. يذكر أن حركة طالبان كانت استطاعت السيطرة على العاصمة الأفغانية كابول الأسبوع الماضي، فيما هرب الرئيس أشرف غني على متن طائرة إلى خارج البلاد، وتبعه عدد من المسؤولين السابقين والحاليين. ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، قامت البلدان الغربية بإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد الذي يشهد حالة واسعة من الفوضى.