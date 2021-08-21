أيمن زيدان يعود للمسرح بعمل قدمه في العام 1992.. فما هي التفاصيل؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم السوري أيمن زيدان عن عودته للمسرح مخرجاً لمسرحية “سوبر ماركت ” بالتعاون مع المسرح القومي في سورية. والمسرحية مأخوذة عن نص عالمي لـ “داريو فو”.

واختار أيمن لبطولة مسرحيته التي بدأ التحضير لها مجموعة من الممثلين منه ابنهم حازم زيدان، لمى بدور، خوشناف ظاظا، قصي قدسيه، سالي أحمد، حسام سلامة.

وتدور احداث المسرحية في إطار كوميدي ناقد حيث يتناول قيام مجموعة من اللصوص بالدخول إلى سوبر ماركت وسرقته نتيجة ارتفاع الأسعار بينما تبدأ الشرطة بالبحث عنهم.

وكان النجم السوري أيمن زيدان قدم هذه المسرحية في العام 1992، وشارك فيها حينها كممثل ومخرج ثم أعاد عرضها برؤية مختلفة في العام 2008، وشاركه في بطولة العمل حينها كل من فادي صبيح، شكران مرتجى، محمد حداقي، أسيمة أحمد، حازم زيدان، وطالب عزيزي.

من جهة أخرى وعلى صعيد الدراما كان أيمن قد أنهى قبل مدة تصوير دوره في بطولة الموسم الثاني من مسلسل “الكندوش” والذي أدى دور البطولة فيه بالجزء الأول الذي عرض في رمضان الماضي برفقة سلاف فواخرجي، أيمن رضا، حسام تحسين بيك وآخرين.