رصد كيم كارديشان وكاني ويست يتوجهان لتناول الغداء في أحد المطاعم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من الواضح أن “كاني ويست” لايزال يواكب عائلة كارديشيان، تحديداً زوجته السابقة “كيم كارديشيان”. فلم يعد الأمر مقتصرًا على حضور حفل غنائي فحسب، فقد شوهدت “كيم”، 40 عامًا، و”كاني ويست”، 44 عامًا، من قبل المصورين وهما يتوجهان إلى مطعم محلي لتناول غداء هادئ في ماليبو دون أطفالهما.

فعلى الرغم من طلاقهما وتقسيم ممتلكاتهما التي تقدر بمليارات الدولارات، بدت الأمور ودية بين “كيم” و”كاني”، اللذين وصلا في نفس السيارة إلى المطعم بحسب “Daily mail”.

وتُعد نزهة “كيم” و”كاني” مجرد علامة أخرى على انتقالهما بسلاسة من زوج وزوجة إلى أبوين منفصلين. فقبل بضعة أشهر، قال أحد المصادر إن علاقة “كيم” و”كاني” كانت مشحونة، لكنهما أقاما صداقة حقيقية عندما بدآ التواصل أكثر وأكثر حتى يظل الأطفال على اتصال بوالدهم، فهذه العلاقة تحظى بأولوية كبيرة لـ”كيم” وهي تفعل كل ما في وسعها لذلك.

وكانت “كيم” نجمة KUWTK قد صرحت من قبل عن علاقتها الجديدة بـ”كاني” بعد الإنفصال قائلة: “سأكون إلى الأبد من أكبر المعجبين بـ”كاني”. إنه والد أبنائي، وسيكون دائمًا من العائلة.”

وأضافت: “لدينا علاقة أبوة مشتركة رائعة، ولدي الكثير من الاحترام له.”

ظهر ذلك بوضوح في حضورها حدث استماع ألبوم “كاني” الجديد Donda، حيث حرصت “كيم” على تقديم الدعم لـ”كاني” بحضورها الحفل مصطحبة أطفالها معها بعد أن دعاهم “ويست” لحضور كل حدث استماع.

وقد أثار ظهور “كيم” في حفلات Donda شائعات عن المصالحة، خاصة بعد أن انهار “كاني” بالبكاء أثناء أدائه أغنيته الجديدة “Love Unconditionally” (حب غير مشروط) التي تناولت انفصاله عن “كيم” وانتهاء زواجه، حيث لم يتمالك “كاني” في هذه الحظات دموعه أثناء ترديده كلمات الأغنية، بعدما أخبر المستمعين بصراحة أنه يفقد عائلته.

ليس من الواضح ما إذا كانت “كيم” ستحضر حدث Donda الثالث، الذي سيعقد في 26 أغسطس في مسقط رأس “كاني” في شيكاغو. لكن الشيء الوحيد الواضح أن “كاني” سيقدم أداءً آخر لا يُنسى.

تقدمت “كيم” بطلب الطلاق من “كاني” في فبراير الماضي بعد قرابة سبع سنوات من الزواج منذ عام 2014 ، مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوفيق بينها بعد عام مؤلم، حيث يبدو أن مغني الراب يعاني من مشاكل في الصحة النفسية.

يتشارك “كاني” و”كيم” أربعة أطفال، ولدان هما “بسالم” و”سانت” وابنتان هما: “نورث” و”شيكاغو”.