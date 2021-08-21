أحمد حلمي ومنى زكي في فيديو كوميدي جديد: اهدي يا ماما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الفنان أحمد حلمى، لتقديم المقاطع الكوميدية مع زوجته النجمة منى زكي عبر تطبيق التيك توك، وحسابه الموثق بموقع إنستقرام، واختارا هذه المرة مقطعا مثيرا للممثلة والإعلامية مريم امين من برنامج المقالب الشهير “حيلهم بينهم” مع الممثل عمرو رمزي.

المقطع الأصلي شهد معركة حقيقية وتلاسن بين مريم وعمرو بعدما نجح الأخير في استفزازها ووصف برامجها بالفاشلة وعدم المصداقية، وتقمصت منى زكي شخصية مريم بقوة، واحتدت بقوة على حلمي بعدما سألها: حاسة إنك ممكن تعملى حاجة فى يوم تهم الناس؟”، فترد: “حاسة إنى هقوم أكسر الترابيزة دى على دماغك.. اتلم واحترم نفسك واتكلم زى الناس المحترمة”.

وعلّق حلمى على الفيديو قائلا: “اهدى يا ماما”، وردت منى زكي قائلة: أنا هادية خالص، وتجاوب معهما عدد كبير من النجوم منهم إسعاد يونس ومايان السيد، وبسنت شوقي ومنى ممدوح وعبير صبري ونهى عابدين وأميرة أديب وميار الغيطي وإيمي سالم ووضعوا جميعا ايقونات ضاحكة.

مزاح حلمي لم يتوقف عند زوجته منى زكي، وإنما امتد لابنتهما لي لي، حيث حرص حلمي على المشاركة في فقرة الأسئلة التي قدمتها ابنته عبر خاصية ستورى بحسابها بموقع إنستقرام، حيث وجه لها سؤالا قائلا : إيه السؤال اللى نفسك مسألهولكيش أبدا؟

لترد لي لي قائلة : مروحة الساعة كام يا لولى”، فكان تعليق حلمى مفاجئًا، حيث قال لها مازحًا: “خلاص مش هسألهولك تانى لأنك مش هتخرجى من هنا ورايح.