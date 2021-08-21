تفاصيل الجزء الأخير من Fast and Furious

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد نجاح الجزء التاسع من سلسلة أفلام Fast and Furious الذي عرض مؤخرا، وحطم الأرقام القياسية لإيرادات أفلام هوليود في زمن كورونا، أعلنت الشركة المنتجة أن الجزء العاشر سيكون الأخير، ومن المقرر تقديمه عبر عملين متتاليين في النصف الأول من العام 2023.

وكشفت الشركة المنتجة عن بعض المعلومات المتعلقة بالجزء الأخير من سلسلة الأفلام التي تنتمي لتصنيف الإثارة وتم إطلاق جزئها الأول عام 2001، ومن أهم المعلومات أن الجزء العاشر والأخير من السلسلة، سيتم طرحه على جزأين متتاليين، وسيرى الأول النور في 7 أبريل من 2023، بينما يتم طرح النصف الثاني في العام 2024 وبدأت تحضيرات التصوير بالفعل مطلع العام الجاري، ويتولى الإخراج جاستن لين، الذي يسعى لتصوير الفيلم المنتظر في قارات العالم السبع للإشارة إلى أن أحداثه تخص العالم كله.

يذكر أن الجزء التاسع من Fast & Furious طرح في شهر مايو الماضي في عدد من الدول حول العالم، وعرض في قاعات السينما الأمريكية في يونيو الماضي، وشارك في بطولته فان ديزل، ميشيل رودريجيز، جوردانا بروستر، تيريس جيبسون، لوداكريس، ناتالي ايمانويل، تشارليز ثيرون، جون سينا، فين كول، سونج كانج، آنا ساواي.

وحقق الفيلم أعلى إيرادات افتتاحية للأفلام الأمريكية منذ انتشار فيروس كورونا، وتجاوز حاجز162 مليون دولار من مجموع 8 أسواق، بما فى ذلك 135 مليون دولار فى الصين، وأصبح أيضًا أول فيلم أمريكي منذ “Avengers: Endgame” قبل عامين يحقق 100 مليون دولار في الصين.

وحققت سلسلة أفلام Fast and Furious، ما يزيد على 5 مليارات دولار من مبيعات التذاكر في أنحاء العالم منذ عرض أول أفلام السلسلة في 2001.