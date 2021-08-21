طرح بذلة ألفيس بريسلي الأيقونية للبيع في مزاد علني لأول مرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تطرح دار مزادات Kruse GWS التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً لها بذلة ألفيس بريسلي، أسطورة الروك أند رول، الأيقونية للبيع لأول مرة منذ 30 عاماً، وذلك في 4 سبتمبر المقبل، والتي كانت موجودة على مدار العقود الماضية في حوزة أحد جامعي التذكارات الخاصة، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، فإنَّ البذلة الأيقونية الشهيرة لـ”بريسلي”، الذي رحل عن عالمنا عام 1977 عن عمر ناهز 42 عاماً، هي عبارة عن جمبسوت بيضاء سيتم طرحها للبيع مقابل 275 ألف جنيه إسترليني؛ أي ما يُعادل 374 ألف دولار.

والبذلة مزودة بكاب أو رداء يُشبه العباءة أيضاً باللون الأبيض مقابل 29 ألف جنيه إسترليني، أي ما يُعادل 39.44 ألف دولار؛ ليُصبح سعر البذلة كاملة في المزاد 413.44 ألف دولار.

ووفقاً للموقع، فإنّ ملك الروك أند رول اشتهر بارتداء هذه البذلة خلال حفلاته الناجحة في قاعة ماديسون سكوير جاردن بمدينة نيويورك عام 1972، وهي قاعة كانت تُقام فيها الحفلات الغنائية والمناسبات المهمة وتتسع لأكثر من 18 ألف شخص، وهي بمثابة حلم لجميع نجوم الغناء.

وتُباع بجانب بذلة بريسلي الأيقونية 320 قطعة، منها فستان أسود خاص بالممثلة الأميركية مارلين مونرو، ويعود تاريخه لحقبة الخمسينات، وقبعة عريضة للممثلة البريطانية أودري هيبورن.

وأكدت بريجيت كروس، المسؤولة في دار مزادات Kruse GWS، أنّ القطع المعروضة للبيع في المزاد العلني خاصة بأشهر الفنانين في العصر الذهبي، وستذهل الجميع.

وبذلة الفيس الأيقونية من أعمال مصمم الأزياء الأميركي بيل بيلو، وكانت من أكثر الأزياء التي تم تصويرها خلال مشوار بريسلي الفني، بجانب العديد من الملابس الأخرى.

وقد بيعت العديد من مقتنيات ملك الروك أند رول من قبل في العديد من المزادات العلنية، ففي عام 2016 بيع الجيتار الخاص به مقابل 256 ألف دولار، وأول بيانو اشتراه مقابل 300 ألف دولار، في حين أنّ النجم الشهير اشتراه في بداية مرحلة الشباب مقابل 300 دولار، وخاتم ألماس كان المُفضّل لدى بريسلي مقابل 30 ألف دولار، وقلادة ذهبية مقابل 150 ألف دولار.