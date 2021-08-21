شكرا لقرائتكم والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أثار ظهور الفنانة المصرية هنادي مهنا ابنة الموسيقار الشهير هاني مهنا، بجسم رشيق مؤخرا، الكثير من التساؤلات حول سر فقدانها للوزن بعد زواجها، وأرجح البعض أن تكون خضعت لعملية تكميم معدة أو شفط دهون، ولكن والدها نفى إجراءها أية عمليات، موضحا أن ابنته خضعت لنظام غذائي قاس جدًا لمدة 4 أشهر متواصلة.

ولكن المفاجأة، كانت بعد نشر استشاري جراحات سمنة وتجميل صورة عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" ليفضح سر الرشاقة المفاجئة.

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فقد كتب الطبيب على صورتهما "شكرا الفنانة هنادي مهنا على ثقتك في مجموعة الدكتور أسامة طه استشاري جراحات السمنة والتجميل"، مما يؤكد شكوك البعض حول خضوعها لعملية جراحية لتكميم المعدة.

وذكرت وسائل اعلام مصرية، أن هنادي فقدت 30 كيلوغراماً من وزنها. فيما أكد مقربون منها أن ما شجّعها على إجراء الجراحة، التنمر الذي تعرضت له من الجمهور في رمضان 2020، بسبب زيادة وزنها في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا.

هنادي مهنا مع زوجها قبل خسارتها للوزن

وظهرت هنادي بمظهر رشيق جدا وإطلالة مبهرة لفتت الجمهور في حفل زواج منتجة من الوسط الفني، وأيضاً أثناء العرض الخاص لفيلم "العارف" الذي يشارك في بطولته زوجها الفنان أحمد خالد صالح، ورفضت إجراء اللقاءات الصحافية والإعلامية.