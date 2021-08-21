شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى فى رسالته لـ هنا الزاهد: "إن شاء الله نعمل دويتو قريب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم تامر حسنى، رسالة للفنانة هنا الزاهد بعد حديثها عنه في أحد البرامج، وحبها من صغرها له وحفظها لجميع أغنياته، وكتب تامر عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "والله ده شرف كبير ليا يا أستاذة هنا وإن شاء الله نعمل دويتو قريب وإنتى أهو ما شاء الله نجمة النجوم".

تامر حسنى

تألق النجم تامر حسنى فى حفله، أول أمس الخميس، على المسرح الرومانى فى الساحل الشمالى، وذلك فى أولى الحفلات على المسرح الرومانى منذ فترة طويلة، معبرًا عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، عن فخره بالمشاركة فى هذا الحدث.

وكتب تامر حسنى، تعليقا على صور الحفل التى تظهر حضورا جماهيريا كبيرا: "فخور إنى شاركت فى إعادة المسرح الروماني المصري العظيم مع جمهوري المحترم الراقى، فخور بالتنظيم الرائع وكل من شارك في إخراج الحفل بالشكل اللي فعلاً يليق بالفن المصري والمسرح الروماني العظيم، شكراً لعباقرة المسرح، الفنان الرائع احمد عصام و المبدعين - عماد نبيل - طارق صبري - تامرفوزي - ياسر انور - احمد عبد القادر ومدير التصوير الكبير جلال الزكي - و المخرج المتميز أكرم فاروق".

وتابع : "شكراً لرجال مديرية أمن مطروح والعلمين على المجهود العظيم المبذول فى التنظيم الراقى شكراً لكل أفراد فرقتى الموسيقية الكبيرة".

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامرحسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.