شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تنضم إلى فريق عمل "فى القلب" مع خالد سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت الفنانة منة فضالى إلى أبطال فيلم "فى القلب" مع خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر وسوسن بدر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأسبوع الماضى فى الديكور الخاص بالعمل، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار إجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.

وكانت اخر أعمال الفنانة منة فضالى فيلم "زنزانة 7" وجسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

ويجسد نضال الشافعى احد ابطال العمل ضمن العمل شخصية منصور الذى يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.