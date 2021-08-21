شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يعرض أفلاما فى عروضها العالمية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية خلال أيام، والذى سيعرض عدة أفلام في عروضها العالمية والدولية الأولي والتي تنافس على جوائز الدورة الأولي التي الذي تقام في الفترة من 11 – 16 سبتمبر المقبل، برئاسة الكاتب الصحفي قدري الحجار، ويرأس اللجنة العليا للمهرجان الكاتب محمد سلماوي إذ يعرض المهرجان ضمن مسابقته الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فيلمي "التائهون" للمخرج سعيد خلاف في عرضه الدولي الأول، وفيلم "مرجانة" للمخرج جمال السويسي في عرضه العالمي الأول.

وقال سعيد خلاف، مخرج فيلم "التائهون"، أشعر بشرف مزدوج لمشاركة فيلمي في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية في دورته الأولى، إذ أن أول جائزة إخراج حصلت عليها في حياتي كانت في مصر وسلمتني إياها الفنانة الكبيرة إلهام شاهين مصحوبة بابتسامة لن أنسى جمالها وذلك عن تجربتي الروائية الطويلة الأولى "مسافة ميل بحذائي"، لينطلق الفيلم بعد ذلك إلى أكثر من 35 مهرجان دولي ويحصد 23 جائزة فأصبح لدي قناعة بأن بركة الفراعنة تدعمني مهنيًا. الشرف الثاني أن يساهم فيلمي الجديد "التائهون" في تدشين الدورة التأسيسية لمهرجان سينمائي يقام على أرض مدينة الإسكندرية الجميلة".

وعبر جمال السويسي، مخرج "مرجانة" عن سعادته لانطلاق الفيلم من خلال مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية مؤكدًا "لقد خضت جملة من التحديات السينمائية أثناء المراحل المختلفة لعملي على فيلم "مرجانة" بدءًا من سنوات طويلة لم أرفع فيها قلمي عن السيناريو إلا بعد اقتناعي الكامل بتعبيره الدقيق عن أفكاري، مرورًا بجميع المحددات والشروط الانتاجية التي تحديتها حتى أحقق الفيلم وفق رؤيتي وإن كلفني ذلك الضلوع في تمويل الفيلم من مدخراتي الشخصية، ليأتي عرض الفيلم من خلال مهرجان يخطو خطواته الأولى لكنني أجد أن إدارته الفنية لديها من الطموح والفكر السينمائي المختلف ما يبشر أن المهرجان سيمثل قيمة مضافة مهمة على خريطة المهرجانات الدولية".

وقال محمد عاطف، مدير المهرجان "إن السينما المغربية تتفرد بخصوصية بصرية بديعة وفكرية عميقة، والتزام رصين بالجانب الفني أكثر من الجانب التجاري، لذلك فإن التخصص النوعي لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يجعل لزامًا عليه عرض تلك السينمات العربية التي تنافس نظيراتها العالمية إلى جمهور الإسكندرية الذواق سينمائيًا، بما سيجعل السينما المغربية شريكًا محوريًا في مختلف برامج المهرجان على مدى دوراته القادمة".

يقام مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام.