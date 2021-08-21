شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تسلط الضوء على معاناة النازحين 1% من سكان العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة العالمية أنجلينا جولى، أنها بدأت العمل من النازحين، لإيمانها الشديد بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ذلك ليس من منطلق الصدقة، لكن من منطلق الاحترام العميق للنازحين وأسرهم، مضيفة: "1٪ من سكان العالم، 82.4 مليون شخص، نازحون".

وقالت إنجلينا فى منشور عبر حسابها الرسمى بإنستجرام، والذى أطلقته حديثًا: "بدأت العمل مع النازحين لأنني أؤمن بشدة بحقوق الإنسان، ليس من منطلق الصدقة، ولكن من منطلق الاحترام العميق لهم ولأسرهم، وكل ما استمروا في التغلب عليه، على الرغم من الكثير من الاضطهاد وعدم المساواة والظلم".



انجلينا جولى

وتابعت :"اليوم ، 1٪ من سكان العالم - 82.4 مليون شخص - مشردون، هذا ما يقرب من ضعف ما كان عليه في العقد السابق، بعض الأزمات، مثل: التعلم - إذا كنت ترغب في الانضمام إلي، يرجى زيارة حساب UNrefugees".