شكرا لقرائتكم خبر عن قبل طرح فيلم "ماكو".. كيف تناولت السينما المصرية حوادث غرق السفن والعبارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن القائمون على فيلم "ماكو"، إطلاق الفيلم فى دور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل، وذلك بعد سلسلة من التأجيلات، حيث بدأ تصوير الفيلم منذ عامين وتم الانتهاء منه بعد عام بسبب توقفه أكثر من مرة، حتى أصبح جاهزًا للعرض نهاية العام الماضي، وتم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتعتمد أحداث الفيلم على أجواء التشويق والإثارة، نظرا لتصوير 90% من أحداثه تحت الماء، والتي تدور حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر (سالم إكسبريس)، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث، وهو ما يمثل عنصر جذب كبير وتشويقى للمشاهدين.

ويعتبر فيلم "ماكو" هو أول تجربة سينمائية تتناول فاجعة غرق العبارات والسفن ومحاولة الوصول إلها، حيث لم تتناول السينما إلا مراكب الموت والهجرة غير الشرعية من خلال عدد قليل من الأعمال وبشكل هامشي، وبعضها لم يكتمل من الأساس، منها:





بنتين من مصر

تدور قصة الفيلم حول كفاح فتاتين تواجهان عدة أحداث في إطار دراماتيكي مشوق، حيث يناقش الفيلم قضايا نسائية فكرية وعاطفية واجتماعية من خلال مجموعة من النساء العوانس وكيف يواجهن المجتمع، وتعرض الفيلم على الهامش لقضية الهجرة غير الشرعية من خلال شباب يحاولون السفر بعد شعورهم بحالة اكتئاب واحباط شديد لعدم توفر فرصة عمل جيدة، مما يدفعهم للهجرة الغير شرعية، وكان من أهمهم شخصية "عمر حسن يوسف"، الذى قام بدور شقيق صبا مبارك، وفى مشهد مأساوى يتجه الأهالي إلى الميناء لاستقبال جثث أبنائهم الذين غرقوا.

الفيلم من بطولة صبا مبارك وزينة وطارق لطفي ونهال عنبر وإياد نصار، تأليف وإخراج محمد أمين.

الغريق

في عام 2008، ظهرت أخبار حول استعداد عمرو سعد لتصوير فيلم بعنوان "الغريق"، والذي كان من المفترض أن تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يقررون الهجرة إلي أوروبا بطريقة غير شرعية عن طريق مراكب الموت ويتعرض معظمهم للغرق، ويسلط الفيلم الضوء على الأهوال التي تواجه أحدهم، وهو الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه "عمرو سعد"، والفيلم تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج خالد يوسف، إلا أن العمل لم يكتمل وبدون أسباب واضحة.

ويذكر أن فيلم "ماكو" بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، فيريال يوسف، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام.