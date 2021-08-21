بينها "ساكن في حي السيدة" و"مابيسألش عليا أبدا".. أشهر أغاني محمد عبد المطلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم السبت، ذكرى وفاة المطرب الكبير الراحل محمد عبد المطلب الـ 41، إذ أنه رحل في 21 أغسطس 1980.

محمد عبد المطلب ولد في شبراخيت 13 أغسطس 1910 التابعة لمحافظة البحيرة، التحق بالكتاب الكائن بقريته لفترة وجيزة، وحفظ القرآن الكريم، كما عمل لفترة مع فرقة بديعة مصابني، وقدّم خلال مسيرته عشرات الأغاني التي حققت له جماهيرية عريضة.

وفي هذا التقرير نعرض لكم أشهر أغاني محمد عبد المطلب:

ما بيسألش عليا أبدًا

استطاع عبد المطلب أن يجعل صوته بصمة مميزة، فلا نتخيل أن يغني مطرب آخر أغنية "ما بيسألش عليا أبدًا"، التي لحنها الموسيقار محمود الشريف، وكتب كلماتها الشاعر الغنائي فتحي قورة.

رمضان جانا

لا تستطيع أن تتخيل قدوم شهر رمضان الكريم، دون أن تستمع لهذه الأغنية الخالدة، وكأنها أصبحت طقس من الطقوس الرمضانية، فصوته الرخيم أضفى أصالة وطمأنينة تناسب الاحتفال بالشهر الكريم، وقد لحن هذه الأغنية الموسيقار محمود الشريف، وكتب كلماتها الشاعر حسين طنطاوي.

اسأل مرة عليا

آمن الموسيقار الكبير سيد مكاوي كثيرا بصوت عبد المطلب، فكان يرى أنه يمتلك صوتا لا يقارن بأحد، كما صرح في حوار إذاعي له، وقد لحن له مكاوي، عددا من الأغاني أبرزها "اسأل مرة عليا"، وكتب كلماتها الشاعر علي السوهاجي.

يا أهل المحبة

من كلمات الشاعر زين العابدين عبد الله، وألحان الموسيقار محمود الشريف، ويحاول الكثير من المطربين الشباب ترديدها ولكنها تحتاج لصوت طربي.

الناس المغرمين

من كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، وألحان الموسيقار كمال الطويل، ومازال يرددها الجمهور في كثير من المواقف حتى وقتنا هذا.

ساكن في حي السيدة

من أشهر أغاني المطرب الكبير، وحققت نجاحًا كبيرًا حتى وقتنا هذا، فقد لحنها الفنان الكبير محمد فوزي، فامتزجت ألحانه المبهجة بصوت "طلب" الرخيم، وتخلد هذه الأغنية التي لا يختلف أحد على روعتها، هي من كلمات الشاعر زين العابدين عبد الله.

يا حاسدين الناس

من كلمات الشاعر نجاح الغنيمي، وألحان عبد الرؤوف عيسى، وهي من أجمل الأغاني الرومانسية.