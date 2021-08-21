أحمد حلمي ومنى زكي في جلسة تصوير جديدة وسط الغابة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

خضع النجمان أحمد حلمي وزوجته منى زكي، لجلسة تصوير جديدة وسط الغابة.

الصور أعادت منى زكي نشرها عبر "ستوري إنستجرام"، ولم يظهر فيها الثنائي معا.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

بينما أخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021، مع النجوم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.