أمير طعيمة يهنئ تامر حسين بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الشاعر أمير طعيمة، المؤلف تامر حسين، بعيد ميلاده.

ونشر "طعيمة" صورة تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "صديق عزيز على قلبي وبني آدم محترم وابن أصول، كل سنة وأنت طيب، ويارب كل سنة تبقى محقق كل اللي بتحلم بيه".

ومن جانبه رد تامر حسين: "أخويا المُحترم اللى بتشرف بصداقته الغالية، وأنت طيب وبخير يا ميرو، وراجل ذوق وأخلاق ده غير إنك شاعر كبير وأغانيك ما شاء الله مكسرة الدنيا، تسلم يا حبيبي ودايماً سباق".

يذكر أن أخر أعمال تامر حسين أغنية "لو هتسيب"، للفنان محمد حماقي.

"لو هتسيب" هي الأغنية الثانية التي يطرحها الفنان محمد حماقي من ألبومه "يا فاتني"، إذ طرح قبلها أغنية "زيها مين" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، كما طرح قبل يومين الأغنية الثالثة "تك".